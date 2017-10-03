Вважаю себе відповідальним за ситуацію в Калинівці – Муженко

Начальник Генштабу Віктор Муженко вважає себе відповідальним за вибухи на складі боєприпасів поблизу Калинівки Вінницької області. Про це він заявив в інтерв’ю одному із телеканалів, пише "Новое время".

Муженко при цьому все ж наголосив, що не хотів би, щоб усі проблеми були покладені тільки на нього та його підлеглих.

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"Я вважаю себе відповідальним (за ситуацію в Калинівці – ред.), оскільки це об’єкт Збройних сил, але я не хотів би, щоб усі ті проблеми та недоліки, які мали місце в організації охорони та убезпеченні таких об'єктів в цілому, були покладені тільки на мене особисто та моїх підлеглих", - сказав начальник Генштабу.

Муженко зазначив, що вбачає певні ознаки того, що ситуація в Калинівці виникла внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНІАН раніше, Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що основною версією слідства у справі про пожежу на складі боєприпасів у Калинівці є диверсія.

"Я стою і далі на тому, що ми маємо справу з диверсією, яка стала можливою через службове недбальство посадових осіб, які були уповноважені забезпечити охорону цього об'єкту", - наголосив він. Луценко зазначив, що периметр складу був "фактично беззахисний", оскільки 17 військових не можуть контролювати об'єкт.