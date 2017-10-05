Житомирщина відправила третю машину гумдопомоги у постраждалу від вибухів Калинівку

Сьогодні Житомирщина відправила чергову гуманітарну допомогу постраждалим у місто Калинівку Вінницької області, яке постраждало від вибухів боєприпасів на військових складах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Житомирська область відправила на Калинівку гуманітарну допомогу – 15 куб. м деревини.

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Відправили машину сьогодні, 5 жовтня.

До надання допомоги на доручення голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича долучився один з лісгоспів та Житомирський завод силікатних виробів.

Нагадаємо, раніше Житомирщина відправила як гуманітарну допомогу 760 листів шиферу постраждалим у місто Калинівка та 30 кубометрів каліброваної дошки.