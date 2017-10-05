У Польщі поліція майже добу утримувала і залякувала українку

14:39, 05 жовтня 2017
Суспільство
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За словами дівчини, їй погрожували депортацією і змусили повністю роздягтися.

Українку затримали без всяких пояснень / Радіо Польща

У польському місті Вроцлав поліція затримала 21-річну українку. Її утримували у відділку майже добу, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Як повідомляє видання, після звернення місцевого жителя, двоє представників поліції прибули на місце інциденту. Постраждалий звинувачував громадянку України у викраденні його телефону. Виявилося, що це був її колишній хлопець, а в телефоні було безліч їх спільних фотографій. Проте дівчина була доставлена в комісаріат, де її протримали майже добу без жодних пояснень.

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За словами потерпілої, її двічі змусили повністю роздягтися для обшуку. А один з представників поліції лякав її депортацією і сказав, що «не хоче українців у Вроцлаві». Відпустили дівчину тільки на наступний ранок без пред'явлення звинувачень.

При цьому представник поліції в розмові з журналістами підтвердив затримання і зазначив, що все відбувалося в рамках закону. Однак потерпіла вже знайшла адвоката і збирається вимагати відшкодування.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі власник супермаркету встановив перевірку для українців. Власник магазину пояснив, що поставив табличку після того, як громадянин України вкрав дві сумки продуктів.

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Теги: #у Польщі поліція утримувала українку#українці погрожували