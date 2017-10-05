Земфіра і Рената Литвинова одружилися у Швеції - ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що рок-співачка Земфіра і режисер Рената Литвинова одружилися. Першим про те, що вони вступили до одностатевого шлюбу, повідомив РЕН-ТВ.

За інформацією ЗМІ, церемонія одруження пройшла в Швеції, де в 2009 році уряд прийняв закон, що дозволяє одностатеві шлюби.

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Після церемонії Литвинова і Земфіра вирушили у весільну подорож: спочатку вони побували в Стокгольмі, а потім в Талліні, зазначають журналісти.

У свою чергу, представник Литвинової відмовився коментувати інформацію про нібито одруження.

Варто зазначити, що чутки про роман Земфіри і Литвинової ходять давно, більше того, зірок вже не один раз "одружували". Наприклад, у 2009 році низка ЗМІ повідомляла про їхнє весілля.