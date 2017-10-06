Голова Житомирської ОДА Гундич перевірив хід завершальних робіт з відновлення театру у Бердичеві

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич перевірив хід завершальних робіт з відновлення театру у Бердичеві. Як передає кореспондент УНІАН, Гундич сьогодні разом з журналістами та місцевою владою оглянув роботи, що ведуться Бердичеві з відновлення міського театру.

Спілкуючись з пресою, він повідомив, що відновлений театр матиме 358 глядацьких місць, 8 з яких - для людей з особливими потребами. Журналісти разом з Гундичем та Бердичівським міським головою Василем Мазуром оглянули будову театру, який планують відкрити вже до кінця цього року.

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Гундич наголосив, що завершити усі роботи слід якнайшвидше. Він підкреслив також, що реконструкція театру у Бердичеві - яскравий успішний приклад співпраці органів державної влади, влади Бердичева та області.

Так, розповів Гундич, наразі йдеться про реставрацію пам'ятки історії.

Реставраційно-ремонтні роботи з відновлення функції міського театру Бердичева було розпочато у 2015 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, загальна кошторисна вартість проекту складає 28,3 млн грн. З початку проведення будівельних робіт вже використано 27,1 млн грн: це кошти Державного фонду регіонального розвитку в сумі 16, 2 млн грн та 9,9 млн грн виділив міський бюджет. «У 2016 році з державного бюджету – фонду економічно-соціального розвитку – надійшов ще 1 млн грн», - додали у прес-службі облдержадміністрації.

Під час огляду театру журналістам розповіли, що підрядником робіт виступило ТОВ «Артхаус». Наразі основні роботи підрядник завершив і будівельна готовність складає 95%.