На Житомирщині за 13 мільйонів гривень придбають шість будинків сімейного типу - ОДА
2,6 млн грн із державного бюджету отримала Житомирщина на придбання житла для будинків сімейного типу.
На Житомирщині за 13 млн грн придбають шість будинків сімейного типу. Про це УНІАН повідомила начальник відділу з питань соціального захисту, опіки та піклування дітей служби у справах дітей Житомирської облдержадміністрації Людмила Пастушенко.
Читайте такожУ Житомирі відбулися сімейні фестивалі "Місто професій" і "Family City work"«Робота тільки розпочинається. Ми отримали кошти та будемо оголошувати тендер на придбання шести будинків сімейного типу. Житло має бути придбане до кінця року», – повідомила Пастушенко.
Зокрема, житло для дитячих будинків сімейного типу планується придбати у Житомирському та Радомишльському районах, а також у містах Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський.
Нагадаємо, дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.