На Житомирщині за 13 мільйонів гривень придбають шість будинків сімейного типу - ОДА

На Житомирщині за 13 млн грн придбають шість будинків сімейного типу. Про це УНІАН повідомила начальник відділу з питань соціального захисту, опіки та піклування дітей служби у справах дітей Житомирської облдержадміністрації Людмила Пастушенко.

Читайте такожУ Житомирі відбулися сімейні фестивалі "Місто професій" і "Family City work"«Робота тільки розпочинається. Ми отримали кошти та будемо оголошувати тендер на придбання шести будинків сімейного типу. Житло має бути придбане до кінця року», – повідомила Пастушенко.

Зокрема, житло для дитячих будинків сімейного типу планується придбати у Житомирському та Радомишльському районах, а також у містах Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський.

Нагадаємо, дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.