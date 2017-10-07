Суд залишив під вартою директора одеського табору "Вікторія"
Директор дитячого табору "Вікторія" в Одесі, пожежа в якому забрала життя трьох дітей, залишається під вартою. Відповідальну за пожежну безпеку закладу відпустили на поруки депутатів Верховної Ради.
Апеляційний суд Одеської області відмовив стороні захисту і залишив під вартою директора дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія", де трагічно загинули діти. Про це інформує прокуратура області.
Приморський районний суд Одеси наклав арешт на будівлі і споруди табору, щоб запобігти можливим діям з приховування доказів у справі.
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Нагадаємо, в ніч проти 16 вересня в Одесі загорівся муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули під час пожежі, ще двоє отримали травми.
Зараз заарештовані двоє осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, тривають слідчі дії.