Суд залишив під вартою директора одеського табору "Вікторія"

Апеляційний суд Одеської області відмовив стороні захисту і залишив під вартою директора дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія", де трагічно загинули діти. Про це інформує прокуратура області.

Приморський районний суд Одеси наклав арешт на будівлі і споруди табору, щоб запобігти можливим діям з приховування доказів у справі.

Читайте такожПричиною пожежі в одеському таборі міг стати залишений без нагляду ввімкнений кип'ятильник

Нагадаємо, в ніч проти 16 вересня в Одесі загорівся муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули під час пожежі, ще двоє отримали травми.

Зараз заарештовані двоє осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, тривають слідчі дії.