Суд залишив під вартою директора одеського табору "Вікторія"

01:53, 07 жовтня 2017
Суспільство
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Директор дитячого табору "Вікторія" в Одесі, пожежа в якому забрала життя трьох дітей, залишається під вартою. Відповідальну за пожежну безпеку закладу відпустили на поруки депутатів Верховної Ради.

Після гасіння пожежі рятувальники виявили обгорілі останки трьох дітей / фото УНІАН

Апеляційний суд Одеської області відмовив стороні захисту і залишив під вартою директора дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія", де трагічно загинули діти. Про це інформує прокуратура області. 

Приморський районний суд Одеси наклав арешт на будівлі і споруди табору, щоб запобігти можливим діям з приховування доказів у справі. 

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Нагадаємо, в ніч проти 16 вересня в Одесі загорівся муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули під час пожежі, ще двоє отримали травми.

Зараз заарештовані двоє осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, тривають слідчі дії. 

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Теги: #пожежа у таборі Вікторія#директор табору Вікторія