При пожежі в дитячому таборі в Одесі зникли три дитини

В Одесі сталася пожежа в корпусі дитячого табору "Вікторія". Після евакуації дітей співробітники не дорахувалися трьох із них. Про це пише видання "Думська".

"За словами очевидців, вони, злякавшись, могли втекти в сторону пляжу. Зараз співробітники муніципальної охорони і поліція прочісують пляж", - пише видання. Станом на 2:57 пошуки двох дівчат і хлопчика тривають.

Відзначається, що пожежу було повністю локалізовано близько 2 годин ночі. Пожежні закінчують гасіння, а також проводять поливку і розбирають завали.

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За словами старшого помічника начальника чергової зміни, майора громадського захисту Євгена Кавуна, сигнал надійшов не з пожежної сигналізації в таборі, а за дзвінком на лінію «101» о 23:37 15 вересня.

"Коли прибули перші пожежні підрозділи, горів триповерховий дерев'яний корпус. Вогонь охопив спочатку 500 квадратних метрів, а потім розповсюдився на 1000 квадратних метрів. Була загроза займання сусідніх будівель", - розповів Кавун.

Також повідомляється, що на території табору є гідрант, але тиск води в ньому був недостатнім. До пожежного водоймища машини під'їхати не змогли, тому довелося провести рукав на вулицю Вільямса.

Ймовірна причина загоряння – коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскріла проводка.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко проінспектував міський дитячий спортивно-оздоровчий табір "Вікторія" 26 травня в ході робочого візиту до Одеси.

Зазначалося, що в ході реконструкції були приведені до ладу всі корпуси, побудовані екологічно чисті дерев'яні будиночки, амфітеатр, волейбольно-баскетбольний та футбольний майданчики. Сьогодні за багатьма оцінками даний комплекс є зразковим як спортивно-оздоровчий дитячий заклад, що фінансується за рахунок міста.