Інститут Фрейзера констатував різкий ріст рейтингу нової української поліції

Рейтинг надійності української поліції виріс в півтора рази порівняно з 2014 роком. Про це йдеться в щорічному звіті Інституту Фрейзера (Канада) за рівнем економічної свободи в 159 країнах світу. У рейтингу підкреслюється, що Україна показала великий прогрес за показником "надійність поліції".

"Індекс України по цьому компоненту складає 4,21 бали. Для порівняння – в 2014 році він становив 2,75 бала", - зазначають автори дослідження.

"Не викликає сумніву, що ріст індексу України по компоненту "надійність поліції" обумовлений успішністю реформ, які проводить Міністерство внутрішніх справ України, в першу чергу – завдяки створенню Національної поліції, що сприяло значному підвищенню рівня довіри громадян до правоохоронних органів", - наголошується в рейтингу.

Нагадаємо, реформування поліції почалося в 2015 році за уряду Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У травні 2015 року у Верховній Раді був ухвалений закон про створення Національної поліції України, внесений Кабміном. У липні 2015 року відбулася перша присяга патрульних поліцейських столиці. Наразі нова патрульна поліція працює в 30 містах країни, серед яких всі обласні центри.

Восени 2015 року урядом Арсенія Яценюка також було ухвалено рішення про створення кіберполіції України. Крім того, було ухвалено рішення про створення посад так званих українських шерифів замість дільничних у малих містах і містечках країни.