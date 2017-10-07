Чернівці сьогодні святкують День міста

У Чернівцях проходять урочистості з нагоди Дня міста. Як передає кореспондент УНІАН, святкові заходи розпочалися о 10.00 з церемонії покладання квітів до могил бургомістрів, примарів, почесних громадян і учасників антитерористичної операції на Центральному кладовищі.

Читайте такожБільше 4 тисяч: у Запоріжжі встановили рекорд України з голубців

Урочисте відкриття свята відбулося неподалік від ратуші за участю представників місцевої влади.

Програмою святкування передбачено понад 50 заходів, в числі яких виступ військового оркестру 194-го понтонно-мостового загону Державної спеціальної служби транспорту, парад автомобілів, художній спуск і частування жителів міста гігантської яєчнею з 500 яєць.

Святкування Дня міста сьогодні завершиться вечірнім концертом на Соборній площі з участю виконавця Миколи Задоры, груп "Вікторія" і "Антитіла".

Довідка УНІАН. У Чернівцях День міста відзначається щороку у перший вихідний жовтня. Цей день приурочений до першої письмової згадки про місто, яке датується в історичному документі молдавського воєводи Олександра Доброго 1408 роком.