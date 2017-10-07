На Одещині встановили рекорд України, накривши найдовший стіл

Жителі міста Балта Одеської області встановили рекорд України, накривши найдовший святковий стіл. Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, 6 жовтні Балта урочисто відзначила 491-річчя з дня свого заснування.

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Головною локацією стала центральна площа міста. У святкуваннях брали участь місцеві чиновники, керівництво міста Глибоке (Білорусь), представники громадськості, учасники АТО, військовослужбовці Балтського гарнізону.

Під час святкування було встановлено довгий стіл, який заповнили частуваннями. Довжина столу склала 140 метрів.

За словами начальника відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ Балтської міської адміністрації Ганни Рибіцької, повністю сервірований стіл зі стравами української кухні, відповідною атрибутикою готували виключно місцеві жителі.

Досягнення – найдовший святковий стіл - офіційно зареєстровано представником Книги рекордів України.

На церемонію зібралися сотні людей. Гості також ознайомилися з національно-культурними особливостями побуту городян, відвідали художню та виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва під відкритим небом, стали учасниками різноманітних майстер-класів та інше.