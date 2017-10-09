У Калинівці продовжують шукати вибухонебезпечні предмети

Станом на 07:00 9 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу у Калинівці не спостерігається.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС України.

Спеціалісти ДСНС продовжують виконувати заявки від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 416 заявок.

Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 20, 645 тис. га території.

Читайте такожМуженко хоче залучити американських фахівців для посилення безпеки складів боєприпасів

Проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості у 5-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

«У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування виявлено, вилучено та передано представникам 48 арсеналу – 1834 вибухонебезпечних предмети», – йдеться в повідомленні.

Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 493 чол. та 288 од. техніки.