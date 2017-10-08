ДСНС розповіла про ситуацію в Калинівці, де горів склад боєприпасів

На території складу боєприпасів поблизу міста Калинівка Вінницької області станом на ранок 8 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів не спостерігається.

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Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Піротехніками обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 20,368 тис. га території з 30,4 тис. га. Проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості у 5-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

Під час проведення робіт з гуманітарного розмінування виявлено і вилучено 1690 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб. Інформацію про пожежу та вибухи внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України.