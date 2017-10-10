Євробачення-2018: названі дати півфіналів та фіналу українського відбору
Фінал національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого.
Півфінали національного відбору на Євробачення-2018 заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого. Про це повідомили на сайті UA: ПЕРШИЙ.
Зазначається, що заявку на участь можна подати на сайті СТБ. Народного онлайн-голосування цього разу не буде.
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Обиратиме представника на Євробачення-2018 оновлений склад суддів, імена яких стануть відомі згодом. Музичним продюсером цьогоріч замість Костянтина Меладзе буде Руслан Квінта.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, пісенний конкурс Євробачення в 2018 році пройде у столиці Португалії Лісабоні. Перший і другий півфінали конкурсу повинні відбутися 8 і 10 травня 2018 року, а фінал запланований на 12 травня.