Євробачення-2018: названі дати півфіналів та фіналу українського відбору

Півфінали національного відбору на Євробачення-2018 заплановані на 10 і 17 лютого, фінал – на 24 лютого. Про це повідомили на сайті UA: ПЕРШИЙ.

Зазначається, що заявку на участь можна подати на сайті СТБ. Народного онлайн-голосування цього разу не буде.

Читайте такожВиконавчого продюсера "Євробачення-2017" нагороджено європейською відзнакою "Кришталевий мікрофон"

Обиратиме представника на Євробачення-2018 оновлений склад суддів, імена яких стануть відомі згодом. Музичним продюсером цьогоріч замість Костянтина Меладзе буде Руслан Квінта.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, пісенний конкурс Євробачення в 2018 році пройде у столиці Португалії Лісабоні. Перший і другий півфінали конкурсу повинні відбутися 8 і 10 травня 2018 року, а фінал запланований на 12 травня.