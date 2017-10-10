Житомирська міськрада завтра розпочне співпрацю з системою "ProZorro.Продажі"
Під час презентації розкажуть про саму систему, про перші успішні аукціони з продажу і оренди державного майна та про вигоди від її використання.
Житомирська міська рада вирішила домовитися про співпрацю з системою «ProZorro.Продажі».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, на завтра у Житомирі заплановано підписання відповідної Декларації про співпрацю між міськрадою та системою «ProZorro.Продажі».
«Окрім того, команда проекту «ProZorro.Продажі» проведе презентацію електронної системи з продажу державних та комунальних активів в Житомирській міській раді», - сказано у повідомленні.
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Під час презентації розкажуть про саму систему, про перші успішні аукціони з продажу і оренди державного майна та про вигоди від її використання.
Планується, що учасниками заходу стануть : Олексій Соболев, керівник «ProZorro.Продажі», Житомирський міський голова Сергій Сухомлин та керівники комунальних підприємств Житомира.
Нагадаємо, електронна система «ProZorro.Продажі» – це спільний проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду гарантування вкладів України та Transparency International Україна. Система забезпечує прозорий, швидкий та ефективний продаж державних активів (активи неплатоспроможних банків, а також майно державних і комунальних підприємств).