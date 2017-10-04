У Тернополі відкрили представництво електронної системи держзакупівель Prozorro

У Тернополі відкрили представництво електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн» в Тернопільській області.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у відкритті взяли заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Вонс, директор майданчика «Держзакупівлі. Онлайн» Василь Кольга, заступник начальника відділу публічних закупівель департаменту регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Дмитро Черниш, керівник представництва електронного майданчика у Тернопільській області Юрій Леськів, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Галина Воляник, представники установ та організацій області.

За словами Вонса, Тернопільщина із впровадженням системи Prozorro провела 18 тис. 110 закупівель на загальну очікувану вартість 9,2 млрд грн.

«Завдяки системі Prozorro в області зекономлено 240,8 млн грн бюджетних коштів. Це додаткові гроші на соціальну сферу, інфраструктуру. Тому Prozorro – це відкритість, зняття корупційної складової та економія коштів», - наголосив Вонс.

Також він зазначив, що однією з важливих умов участі в системі публічних електронних закупівель є проінформованість усіх зацікавлених потенційних учасників. Задля цього в області проведено більше півсотні навчальних семінарів.

За словами Леськіва, мета створення представництва – бути ближче до замовників та учасників. «Будемо надавати консультаційні послуги, реєструвати, допомагати під час тендерів, при подачі документів, підписанні договорів, тощо», – поділився планами Леськів.