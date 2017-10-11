Корупційна схема в Міноборони: ЗМІ назвали імена затриманих

В рамках розслідування про розтрату 149 мільйонів гривень в Міністерстві оборони був затриманий генерал-лейтенант Ігор Павловський і директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах.

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Як повідомляв УНІАН, заступник міністра оборони і директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони викриті у розтраті понад 149 млн грн. Чиновників підозрюють у махінаціях при закупівлі палива.