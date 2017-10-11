Корупційна схема в Міноборони: ЗМІ назвали імена затриманих
15:29, 11 жовтня 2017Суспільство
1010 0
Затриманий генерал-лейтенант Ігор Павловський і директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич.
Чиновників підозрюють у махінаціях при закупівлі палива / Міністерство оборони України
В рамках розслідування про розтрату 149 мільйонів гривень в Міністерстві оборони був затриманий генерал-лейтенант Ігор Павловський і директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах.
Читайте такожЕкс-керівника львівського облавтодору підозрюють у розтраті понад 2,8 мільйонів гривень
Як повідомляв УНІАН, заступник міністра оборони і директор департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони викриті у розтраті понад 149 млн грн. Чиновників підозрюють у махінаціях при закупівлі палива.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: "Паливна" схема в Міноборони