На Харківщині у приватному будинку виявили арсенал зброї та боєприпасів

У Харківській області у приватному будинку правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника Харківської місцевої прокуратури №6 Андрія Яковлева.

За його відомостями, вчора, 10 жовтня, Харківська місцева прокуратура №6 спільно з поліцією знайшли арсенал зброї в одному із приватних домоволодінь Харківського району під час обшуку в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (придбання, зберігання, передача і збут вогнепальної зброї). Виявити зброю допомогла знахідка на цвинтарі.

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«Місцеві мешканці повідомили, що поблизу кладовища лежать гранати. Правоохоронці в рамках оперативно-розшукових заходів встановили ймовірного господаря боєприпасів. Під час обшуку за місцем його мешкання виявили гранатомет, 2 міни та запал до них, понад 2 тисячі патронів різного калібру, 19 гранат, 27 запалів до них, 4 тротилові шашки, 6 пострілів до гранатометів, розібраний автомат Калашникова та інше», - зазначив Яковлев.

Зброю вилучено та направлено на експертизу. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення каналу поставки та мети зберігання зброї.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поліція вилучила у трьох чоловіків арсенал зброї та боєприпасів. Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.