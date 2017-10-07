У Києві поліція вилучила у трьох чоловіків арсенал зброї та боєприпасів

Правоохоронці вилучили за місцем проживання трьох чоловіків у столиці та Київській області арсенал зброї та боєприпасів.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, працівники київського управління карного розшуку спільно з співробітниками СБУ та слідчого відділу Голосіївського управління поліції провели санкціоновані обшуки за місцем проживання трьох фігурантів у Києві та Київській області.

В результаті обстеження приміщень підозрюваних столичні правоохоронці виявили пістолет "Маузер", два пістолета-кулемета "Скорпіон", пістолет "Форт-12", пістолет "Вальтер", пістолет "Фромер М-37", пістолет "Зіг Зауер Р250", близько 500 патронів різних калібрів, рушницю часів Другої світової війни, гранату РГД-5, автомат АКМ", автомат АК-74" і два кулемети.

Вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці направили на проведення експертного дослідження.

Працівники поліції встановили особи затриманих. Ними виявилися 50-річний, 54-річний та 45-річний жителі столиці і області. З'ясувалося, що один з чоловіків вже мав раніше проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції проводиться досудове розслідування, розпочате за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.