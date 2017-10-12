Сучасну медіатеку у Хорошівській гімназії відкриють до кінця жовтня - ОДА

У Хорошівському районі Житомирщини відкриють сучасну медіатеку вже до кінця жовтня цього року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, шкільна бібліотека у Хорошівській гімназії вже переобладнана і у жовтні відбудеться відкриття першої сучасної медіатеки у районі. Також вже завершуються роботи з реконструкції приміщень під медіатеки у Гришківецькій та Романівській гімназіях.

За повідомленням управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, «облаштування сучасної медіатеки Хорошівської гімназії на стадії завершення – вже виконані всі електромонтажні та оздоблювальні роботи, встановлені меблі. Наразі завершуються роботи з реконструкції приміщень під медіатеки у Гришківецькій та Романівській гімназіях». Також на стадії розробки знаходяться проекти з облаштування 7 медіатек у навчальних закладах області.

Читайте такожДо кінця цього року у школах Житомирщини працюватиме 20 медіатек

Вже успішно функціонує 5 медіатек у начальних закладах Житомира – загальноосвітніх школах № 6, 7, 28, у міській гуманітарній гімназії № 23 та у Житомирському міському колегіумі.

«Загальна вартість реалізації усіх цих проектів склала 2 млн 725,6 тис. грн, кошти виділялися з міського бюджету», - уточнюють в ОДА.

Окрім цього, у 7 навчальних закладах Житомирщини наразі розробляється проект медіатеки : у Липненській загальноосвітній школі Любарського району, у Миропільсьскій гімназії Романівського району, у Радомишльській гімназії, у Червоненській загальноосвітній школі Андрушівського району, в Олевській та Черняхівській гімназях, у Попільніняській гімназії №1. Також до кінця цього року у Новогуйвинській гімназії Житомирського району планують реалізувати проект швидкого результату (ООН). Тут заплановано влаштування інклюзивного простору в гімназії, що включає в себе медіатеку та ресурсну кімнату.

«Ще у 3-х медіатеках Овруцького, Ємільчинського та Попільнянського районів Житомирщини роботи з переобладнання розпочнуть після завершення загального ремонту на об’єктах Державного фонду реконструкції та розвитку», - зазначають в облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, роботи зі створення бібліотек нового зразка у Житомирській області розпочато за ініціативи дружини Президента України Марини Порошенко. Проект медіатеки 7 квітня цього року вона вручила голові Житомирської облдержадміністрації Ігорю Гундичу після підписання меморандуму щодо впровадження інклюзивної освіти.