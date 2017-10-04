На Житомирщині у Хорошівській гімназії тривають роботи з облаштування медіатеки

На Житомирщині у Хорошівській гімназії тривають роботи з облаштування сучасної медіатеки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, наразі виконані всі електромонтажні та оздоблювальні роботи, встановлені меблі.

За словами голови Хорошівської райдержадміністрації Галини Ширченко, вже завершено ремонт приміщення – замінено підлогу з дерев’яної на бетонну з лінолеумом, три дверні блоки, проведено електромонтажні роботи, шпаклювання стін, стелі, їх фарбування.

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«Ремонтні та оздоблювальні роботи виконані за кошти обласного бюджету. Вже виготовлені та встановлені меблі для медіатеки, а також закуплено обладнання – сучасні комп’ютери та смарт-телевізор», – зазначила Ширченко.

Загальна вартість облаштування медіатеки становить близько 0,4 млн грн, з яких 175 тис. грн – це кошти обласного бюджету, 224,4 тис. грн – місцевого (102,6 тис. грн - для виготовлення меблів та 121,8 тис. грн - для обладнання).

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня цього року дружина президента України Марина Порошенко разом з головою Житомирської облдержадміністрації Ігорем Гундичем оглянули Хорошівську гімназію та ознайомилися з ходом робіт по облаштуванню медіатеки. Також до кінця цього року у школах Житомирської області, за даними ОДА, повноцінно працюватиме 20 медіатек.