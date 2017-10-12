У Дніпрі активісти зібралися пікетувати концерт Сергія Бабкіна

Сьогодні, 12 жовтня, активісти будуть пікетувати Палац культури Машинобудівників в Дніпрі, де запланований концерт співака Сергія Бабкіна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адміністратор "Правого сектора" в Дніпропетровській області Ляля Євтушенко.

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«Сьогодні 12 жовтня в ДК Машинобудівників м.Дніпро планується виступ сумнозвісного співка Сергія Бабкіна, що свідомо руйнує Україну зсередини і готуює ґрунт для «зелених чоловічків», вже після захоплення Криму москалями виступав там перед окупантами та закликає це робити інших співаків, регулярно розважає на Росії публіку, відмовляється назвати її агресором й називає війну на Сході та вбивство наших солдат москалями та сепаратисами "неоднозначною ситуацією", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ранішеу Львові зірвали концерт Бабкіна.