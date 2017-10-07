У Львові зірвали концерт українського співака, який гастролює у Росії та Криму (фоторепортаж, відео)

Концерт Сергія Бабкіна у Львові сьогодні, 7 жовтня, так і не відбувся. Захід було скасовано після кількагодинних протестів та невдалих переговорів артиста і музикантів з блокувальниками, передає місцеве видання Форпост.

Гроші за квитки обіцяють почати повертати з понеділка. Люди починають розходитися. Чути вигуки "Слава Україні! Героям слава!". Блокувальники виконують гімн України.

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Нагадаємо, Сергій Бабкін відмовився виконувати умови блокувальників, а саме: публічно визнати Росію країною-агресором та пообіцяти не давати концертів на її території, а також на окупованих територіях. Натомість, артист назвав ситуацію на сході України неоднозначною. Відтак, організатори блокування відмовилися пропустити людей на концерт.

Варто зазначити, що під час блокування концерту співака сталися сутички між активістами і поліцією.

Раніше, 6 жовтня, представник Добровольчого руху ОУН Олег Окопський, виступив у Facebook із закликом не допустити концерту Сергія Бабкіна у Львові. "Після початку збройної агресії рашки проти України цей чувак... неодноразово давав концерти в російській п*****стії та в окупованому Криму. В час, коли вся Україні зустрічала цинкові гроби зі сходу держави!" - йшлося у його повідомленні.

Раніше активіст та колишній лідер "Правого сектору" в Одесі Сергій Стерненко заявив, що радикали будуть й надалі зривати концерти зірок через їхні виступи у Росії та окупованому Криму.