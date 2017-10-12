Гурту "Океан Ельзи" виповнилося 23 роки: підбірка найвідоміших пісень колективу (відео)

12 жовтня гурту "Океан Ельзи" виповнюється 23 роки. Пропонуємо згадати найвідоміші пісні українського колективу. Однією з перших найвідоміших композицій "ОЕ" стала "Там, де нас нема". До речі, на неї знято перший кліп колективу.

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Крім того, у підбірці - улюблені мільйонами "Без бою", "Стріляй", "911" та інші.