Гурту "Океан Ельзи" виповнилося 23 роки: підбірка найвідоміших пісень колективу (відео)
16:46, 12 жовтня 2017Суспільство
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"Там, де нас нема", "Холодно", "911", "Стріляй" та інші пісні "Океану Ельзи" мільйони людей знають на пам'ять.
Улюбленому мільйонами "Океану Ельзи" виповнюється 23 роки / фото УНІАН
12 жовтня гурту "Океан Ельзи" виповнюється 23 роки. Пропонуємо згадати найвідоміші пісні українського колективу. Однією з перших найвідоміших композицій "ОЕ" стала "Там, де нас нема". До речі, на неї знято перший кліп колективу.
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Крім того, у підбірці - улюблені мільйонами "Без бою", "Стріляй", "911" та інші.
Гурту "Океан Ельзи" виповнилося 23 роки: підбірка найвідоміших пісень колективу
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