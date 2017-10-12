Гурту "Океан Ельзи" виповнилося 23 роки: підбірка найвідоміших пісень колективу (відео)

16:46, 12 жовтня 2017
Суспільство
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"Там, де нас нема", "Холодно", "911", "Стріляй" та інші пісні "Океану Ельзи" мільйони людей знають на пам'ять.

Улюбленому мільйонами

12 жовтня гурту "Океан Ельзи" виповнюється 23 роки. Пропонуємо згадати найвідоміші пісні українського колективу. Однією з перших найвідоміших композицій "ОЕ" стала "Там, де нас нема". До речі, на неї знято перший кліп колективу.

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Крім того, у підбірці - улюблені мільйонами "Без бою", "Стріляй", "911" та інші.

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