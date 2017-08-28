Стало відомо, в якому місті "Океан Ельзи" дасть останній концерт перед річною творчою відпусткою

Після осіннього виступу в Полтаві, прихильники зможуть побачити “Океан Ельзи” лише через рік.

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Український рок-гурт “Океан Ельзи” збирається взяти концертну паузу на рік. 16 вересня у Полтаві музиканти відіграють безкоштовний концерт, що стане останнім перед відпусткою.

Повернутися на велику сцену гурт збирається 24 серпня з концертом до Дня Незалежності у Києві на НСК “Олімпійський”. Про це повідомили на офіційній сторінці музикантів у Facebook.