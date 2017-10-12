Іван Дорн і гурт "Гриби" стали номінантами на премію MTV від Росії

Українські виконавці Іван Дорн і гурт «Гриби» стали номінантами на премію MTV Europe Music Awards від Росії, де представлені в категорії Best Russian Act. Про це йдеться на сайті музичного конкурсу.

Також повідомляють, що крім «Грибів» і Дорна в цій категорії представлені співачки Олена Темнікова, Елка і репер Хаскі.

Як відомо MTV Europe Music Awards - щорічна церемонія вручення музичних нагород, заснована телеканалом MTV Europe в 1994 році. Переможців EMA визначає інтернет-голосування на сайті премії.

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В цьому році церемонія нагородження переможців премії відбудеться 12 листопада в Лондоні на арені «Вемблі».

Як повідомлялося, в Росії відмовилися визнавати "людиною року" Івана Дорна, в якості розради подарували пляшку віскі.