У Росії відмовилися визнавати "людиною року" Івана Дорна, для розради подарували пляшку віскі (фото)

У Росії відбулася церемонія нагородження "GQ Людина року", яку організував журнал GQ.

За звання "Музикант року" цього року боролися Баста, Хаскі та Іван Дорн. Конкуренцію їм склали Теодор Курентзіс, художній керівник Пермського театру опери та балету, і піаніст Денис Мацуєв.

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Переможцем став Баста (Василь Вакуленко), а ось Іван Дорн отримав тільки спеціальний приз Johnnie Walker "Рух вперед".

Відзначимо, що в минулому році людиною року в цій преимии і музикантом року став Шнур. А 5 років тому "Людиною Року" за версією GQ став Оксимирон.