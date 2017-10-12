Зустріли гучними оваціями: Бабкін публічно визнав уряд Росії агресором

Український музикант Сергій Бабкін публічно визнав російський уряд агресором. Про це він сказав перед публікою, яка зібралася на його концерт в Дніпрі, передає ТСН.

Перед початком концерту, який проходив у міському палаці культури машинобудівників, зібралися до двох десятків активістів від "Правого сектору" та ВО "Свобода". Вони вимагали від артиста публічно заявити про свою позицію стосовно російської агресії проти України.

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Бабкін не заперечував. Він зустрівся з двома активістами, а потім всіх мітингувальників запросив до зали, де зібралися люди на концерт. Він заявив: "Я визнаю уряд Росії агресором".

Активісти також попросили артиста озвучити свою позицію щодо окупації Криму. Сергій Бабкін також зазначив, що Крим - окупована територія України.

Після цього концерт розпочався, а активісти покинули приміщення.

Раніше активісти збиралися пікетувати концерт Сергія Бабкіна у Дніпрі через його позицію щодо Росії.

7 жовтня у Львові активісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинуватили в гастролях у Росії, дійшло навіть до сутичок. Бабкін заявив, що продовжувати гастролювати по Росії в 2014 році було його зваженою позицією.