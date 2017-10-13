У Харкові ходою відсвяткують День захисника України

Урочисте відкриття відбудеться 13 жовтня о 15:00 на базі ДП «Клінічний санаторій «Курорт «Березівські мінеральні води».

Читайте такожПорошенко: статус учасника бойових дій отримали понад 300 тисяч українських воїнівПісля відкриття розпочнеться засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, будуть працювати секції: «Механізм налагодження співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями з питань національно-патріотичного виховання на районному, обласному та загальнодержавному рівнях»; «Козацька виховна система, зміст виховного ідеалу. Елементи національно-патріотичного виховання в ході проведення» на прикладі роботи ГО «Пласт»; «Шляхами предків. Пам'ятні місця Харківщини, які відображають боротьбу українського народу з загарбниками»; «Сучасні методи самооборони та підготовки молоді до виконання обов'язку щодо захисту незалежності і територіальної цілісності України». Також учасники будуть переглядати патріотичні фільми.

14 жовтня в 11:00 учасники акції приєднаються до Всеукраїнської ходи представників Труханівської Січі (Бурсацький узвіз, пам'ятник В. Сірко). Маршрут визначений таким: пам'ятник В. Сірко - Пам'ятний знак репресованим кобзарям, бандуристам, лірникам - пам'ятник Т. Шевченка - Монумент УПА в Молодіжному парку.

Також планом передбачено відкриття пам'ятної дошки на честь воїнів УНР, які боролися проти більшовицької агресії (грудень 1918 року) у смт Козача Лопань.