Бійці АТО привітали українців із Днем захисника (відео)

Міністерство оборони опублікувало в Twitter відеоролик з привітаннями військових, які несуть службу в зоні АТО на Донбасі. "Зворушливі слова від воїнів, які захищають нашу країну на передовій!" – йдеться у підписі до відео.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко спробував солдатську їжу. Він зазначив, що українська армія - єдина в світі, яка застосовує перші страви в сухому пайку.