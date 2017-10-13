Бійці АТО привітали українців із Днем захисника (відео)
16:33, 13 жовтня 2017Суспільство
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Захисники України розповіли як про необхідність відбити вторгнення "русского мира", так і про любов до своїх родин.
На честь свята захисники України розповіли про те, у що вірять / Фото ЗСУ / Міністерство оборони України
Міністерство оборони опублікувало в Twitter відеоролик з привітаннями військових, які несуть службу в зоні АТО на Донбасі. "Зворушливі слова від воїнів, які захищають нашу країну на передовій!" – йдеться у підписі до відео.
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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко спробував солдатську їжу. Він зазначив, що українська армія - єдина в світі, яка застосовує перші страви в сухому пайку.
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