На Житомирщині відзначають День захисника України

У районах та містах Житомирщини відзначення Дня захисника України розпочали напередодні державного свята. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирсьокї ОДА.

За інформацією райдержадміністрацій, заходи триватимуть з 11 до 14 жовтня.

З нагоди свята у містах та селах області пройдуть святкові концерти у місцевих Будинках культури, історично-патріотичні уроки для учнів у навчальних закладах та бібліотеках районів, покладання квітів до тематичних пам’ятників та молебні за захисниками України у храмах.

Так, 14 жовтня у Лугинах відкриють та освятять пам’ятник воїнам АТО, у селищі Новогуйвинське Житомирського району – пам’ятник учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Також до Дня захисника України у районах відкриють меморіальні дошки загиблим бійцям:

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у Ємільчинському районі відбудеться відкриття меморіальної дошки пам’яті полеглого в зоні АТО добровольця Віктора Лаговського;

у Радомишльському районі – відкриття меморіальної дошки Валерію Мельнику – полковнику Збройних Сил України, який загинув у зоні проведення АТО;

у селі Волосівка Чуднівського району 12 жовтня відкрили дошку загиблому воїну АТО Поліщуку А.В.;

у селі Несолонь Новоград-Волинського району 12 жовтня відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО Ігорю Брощаку;

у селі Нова Чортория Любарського району 13 жовтня відкрили меморіальну дошку загиблому учаснику АТО Івану Вовку.

Також у місті Коростень 14 жовтня відбудуться районні змагання з футболу, присвячені Дню захисника України.

Як повідомляв УНІАН, з нагоди відзначення Дня українського козацтва, свята Покрови та Дня захисника України у Житомирі запланована насичена програма заходів. Серед запланованого – презентація художнього міжрегіонального пленеру, фотовиставки та фестиваль, святкові концерти. Крім того, у рамках відзначення Святої Покрови 14 жовтня відбудеться «Покровське весілля на Замковій» за участю молодят Володимира і Тетяни. Одруження відбудеться за давніми українськими традиціями та обрядами.