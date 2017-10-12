У Житомирі до Дня українського козацтва проведуть художній пленер, фотовиставки та фестиваль (план заходів)

У Житомирі у суботу, 14 жовтня, до Дня українського козацтва, свята Покрови та Дня захисника України проведуть презентацію художнього пленеру, фотовиставки та фестиваль. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з нагоди відзначення Дня українського козацтва, свята Покрови та Дня захисника України у Житомирі запланована насичена програма заходів.

Серед запланованого - презентація художнього міжрегіонального пленеру, фотовиставки та фестиваль, святкові концерти.

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«Заходи проводяться з метою гідного вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, а також з метою сприяння розвитку народної творчості і відродження національних традицій, естетичного виховання сучасного покоління, пропагування мистецьких здобутків України», - сказано у повідомленні.

Крім того, у рамках відзначення Святої Покрови 14 жовтня відбудеться «Покровське весілля на Замковій» за участю молодят. Одруження відбудеться за давніми українськими традиціями та обрядами.

Нагадаємо, 14 жовтня – День Українського козацтва. Свято відзначається щорічно 14 жовтня в день Святої Покрови Пречистої Богородиці. Також від 14 жовтня 2014 року цього дня відзначається і державне свято - День захисника України.