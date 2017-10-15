В окупованому Криму затримали майже 50 осіб, які брали участь пікетах. Про це повідомляє РИА Новости.

Відзначається, що вони були затримані поліцією і відпущені після проведення профілактичних бесід.

"За порушення вимог Федерального закону "Про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетуваннях" в органи внутрішніх справ було доставлено 49 громадян, які брали участь в пікетуванні. Після отримання від них пояснень та проведення профілактичних бесід всі учасники заходів були відпущені з приміщень ОВС", - сказано в повідомленні.

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За фактом проводиться перевірка з метою встановлення та притягнення до відповідальності осіб, винних в "організації та участі в незаконних публічних заходах".

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня по всьому Криму люди вийшли на пікети з вимогою зупинити свавілля силовиків, обшуки, арешти і викрадення людей. По всьому Криму вийшли понад 100 осіб - це і в Старому Криму, у Сімферополі, Бахчисараї та інших куточках півострова.