В анексованому Криму затримали щонайменше 15 учасників поодиноких пікетів – "Крим.SOS"

В анексованому Криму затримали щонайменше 15 людей, які вийшли на вулиці з поодинокими пікетами проти свавілля силовиків.

Про це заявила координатор громадянської ініціативи «Крим.SOS» Таміла Ташева в ефірі «112 Україна».

За її словами, «по всьому Криму вийшли понад 100 людей - це і у Старому Криму, і Феодосії, і Сімферополі, у Бахчисараї та інших куточках півострова».

Вона зазначила, що стосовно деяких затриманих складають протоколи про адміністративні правопорушення, інші просто перебувають у відділках поліції, декого «відвезли у невідомому напрямку».

«На даний момент відомо, що як мінімум 15 людей є затриманими, їх відвезли у місцеві РВВС або затримували і відвозили у невідомому напрямку люди у цивільному без опізнавальних знаків», - сказала Ташева.

Вона заявила, що «люди вийшли, щоб підтримати тих, яких затримують останніми часом дуже активно».

«Мінімум 10 нових кримінальних справ з’явилося за останні два тижні. Минулого тижня затримали четверо осіб, цього тижня - 6. Є мінімум 9 нових адміністративних справ, було з десяток обшуків на території Криму. Люди, які вийшли на одиночні пікети, кажуть, що вони не терористи, не екстремісти і просять зупинити це свавілля», - зазначила координатор громадянської ініціативи.

Вона нагадала, що наразі відомо про понад 55 кримінальних справ, здебільшого проти кримських татар.

«Ми маємо дуже велику кількість зниклих без вісти - це мінімум 18 осіб. Ми маємо десятки адміністративних справ, коли людям виписують або величезні штрафи, 150 тис. руб., або саджають їх на 10 діб адмінарешту. Ситуація складна, але люди не перестають боротися», - зазначила Ташева.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня по всьому Криму люди вийшли на поодинокі пікети з вимогою зупинити свавілля силовиків, обшуки, арешти і викрадення людей.