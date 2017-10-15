Пекло: трудова міграція українців до Польщі - хороший процес для обох країн

Трудова міграція українців у Польщі є хорошим процесом для обох країн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявив журналістам у Києві під час відкриття мурала із зображенням Іоанна Павла II.

"У Польщі є понад мільйона українських громадян, які проживають, інвестують і хочуть працювати у Польщі. Ми не думаємо, що це поганий процес. Це гарний процес, з взаємною користю як для України, так і для Польщі", - сказав він.

"Польський ринок праці може добре функціонувати, а з іншого боку - гроші, які заробляють українці в Польщі, приходять в Україну. І це як один економічний організм", - додав Пекло.