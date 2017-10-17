В центрі Києва поліція оглядає речі людей та автівки

В Урядовому кварталі Києва, де відбувається масова акція протесту, поліція оглядає речі людей та автівки.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на розі вулиць Ольгинська та Інститутська працівники поліції оглядають багажники автівок, які направляються в Урядовий квартал.

На розі вулиць Садова та Грушевського, на вулиці Шовковична встановлено рамки-металошукачі та здійснюється поверхневий огляд речей людей, які направляються в бік Верховної Ради.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, кількість встановлених сьогодні рамок з металошукачами під час футбольних матчів дозволяє пропустити 55 тис. громадян протягом 2,5 годин. «Отже, 3 тис (можливо більше) учасників мітингу пройдуть абсолютно спокійно і достатньо швидко. Звичайно, якщо не будуть здійснюватися свідомі сплановані провокації і відверті перешкоджання правоохоронцям виконувати свої функції», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва у зв'язку з акцією протесту посилено заходи безпеки та частково перекрито деякі вулиці, зокрема, вулицю Інститутську (Небесної Сотні). Правопорядок забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.