ДТП у Харкові: у мережі з'явилося відео моменту смертельної аварії

У мережі з'явилося перше відео самого моменту аварії в Харкові, в якій загинули 6 осіб. Ролик опубліковано на YouTube Newsroom Kharkov.

На запису видно, що Volkswagen Touareg рухався у другому ряду зліва. Водій зупинився на світлофорі, а після почав рухатися разом з потоком попутних машин, при цьому іномарка швидко набрала швидкість.

На перехресті Volkswagen зіткнувся з Lexus, який на великій швидкості їхав по Сумській. Після удару машини зникають з поля зору камери.

Місце ДТП на карті Google

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Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули щонайменше 6 осіб. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення Lexus вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.