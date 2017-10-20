У Житомирі відкрився Форум регіонального розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, участь у відкритті форуму увзяли: голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, голова Житомирської облради Володимир Ширма, директор Центру розвитку місцевого самоврядування» Василь Невмержицький, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Олексій Шатило та інші.

Під час форуму більше 100 учасників – керівники райдержадміністрацій, районних рад, об'єднаних територіальних громад Житомирської області області – візьмуть участь у секційних засіданнях на тему:

" Приватні інвестиції для регіонального розвитку та пріоритети інвестування публічних коштів для регіонального розвитку", "Проекти для інвестування", "Представлення Дорожньої карти регіонального розвитку", тощо.

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Організаторами форуму є Житомирський центр розвитку місцевого самоврядування та Агенція регіонального розвитку Житомирської області.

Як наголосив у виступі на форумі голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, Житомирська область посідає 8 місце у рейтингу за соціально-економічним розвитком регіонів. "Такий результат – спільна злагоджена робота керівників районів, міст та об’єднаних територіальних громад Житомирщини",- зазначив він.

Гундич підкреслив, що розвиток регіону залежить від реформ, які впроваджуються на рівні держави. І саме голови об'єднаних територіальних громад Житомирської області та керівники районів найбільше відчувають результати найголовнішої реформи – децентралізації.

«Розвиток Житомирщини залежить від розвитку районів, міст та об’єднаних громад. І те, що ми займаємо 8 місце у рейтингу соціально-економічного розвитку за перше півріччя, – наш спільний результат. Ви всі відчуваєте те, що реформа децентралізації потрібна людям і вже дає свої результати. Важливим показником є те, що 57% території області об’єднані територіальними громадами. Ми всі разом гарно спрацювали і сподіваюсь, що цей форум надихне вас на нові ідеї, для декого це буде новим поштовхом для розвитку. І вже незабаром ми піднімемо цей показник області ще вище. Бажаю плідної роботи, гарних результатів і даю старт початку форуму",- зазначив Гундич

За даними прес-служби Житомирської ОДА, наразі у Житомирській області утворено 45 об’єднаних громад, яким держава допомагає розвиватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. За них відновлюються соціальні об’єкти, ремонтуються дороги, тощо.

Саме через це на форумі Гундич акцентував увагу присутніх на тому, що проекти, які реалізовуватимуть у наступному році від об’єднаних громад, облдержадміністрація прийматиме для розгляду до 21 листопада цього року.

«Ті проекти, які об'єднані територіальні громади Житомирської області та райони подавали у минулих роках, це в основному реконструкції шкіл, дитячих садків та інших об’єктів. Ніхто, на жаль, поки що не запропонував проект, який приносив би вашій громаді та бюджету додаткові кошти та податки. Сподіваюсь, що цей форум буде поштовхом до того, щоб ви подали «розвиткові» проекти до Державного фонду реконструкції та розвитку. Маєте працювати над цим постійно, адже без таких проектів розвитку вашої громади не буде. Тому потрібно думати, як збільшити дохід вашої громади», – підкреслив Гундич.