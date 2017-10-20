Прокурор розповів, які ліки приймала Зайцева після моторошної ДТП

Стало відомо, які саме ліки приймала після ДТП 20-річна Олена Зайцева, в сечі якої виявили опіати, пише ТСН із посиланням на слова прокурора.

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Зазначається, що винуватиця аварії вживала Анаприлин для зниження тиску, який становив 135 на 80.

Як повідомляв УНІАН раніше, 20-річна Олена Зайцева, що підозрюється у скоєнні ДТП із п'ятьма загиблими у Харкові, перебувала під дією опіатів. Прокурор запитав у Зайцевої, чи вживала вона медпрепарати, однак дівчина відповіла, що не вживала.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня в центрі Харкова поблизу перехрестя вул. Сумської та вул. Мечникова автомобіль Lexus здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg.

Внаслідок зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні. 20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.