Підозрювана у скоєнні ДТП із п'ятьма загиблими у Харкові перебувала під дією опіатів – прокуратура

20-річна Олена Зайцева, що підозрюється у скоєнні ДТП із п'ятьма загиблими у Харкові, перебувала під дією опіатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, висновок експертизи сьогодні, 20 жовтня, під час засідання Київського райсуду Харкова, що обирає запобіжний захід підозрюваній, оприлюднив представник держобвинувачення.

У прес-службі зазначили, що перед цим прокурор запитав у Зайцевої, чи вживала вона медпрепарати, однак дівчина відповіла, що не вживала.

Прокуратура вимагає взяття Зайцевої під варту без права внесення застави.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 жовтня в центрі Харкова поблизу перехрестя вул. Сумської та вул. Мечникова автомобіль Lexus здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. Внаслідок зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Опіати — природні алкалоїди опійного маку, що мають вплив на опіатні рецептори ЦНС. Найпоширеніші представники: морфін, кодеїн, наркотин.

Потрапляючи у організм, зв'язуються зі специфічними опіатними рецепторами. Викликають психологічну та фізичну залежність.