У Житомирі відкриють сквер та перший в Україні пам’ятник Ольжичу

У Житомирі 27 жовтня відкриють сквер та перший в Україні пам’ятник видатному поету, політичному діячу та почесному громадянину міста Олегу Ольжичу.

Як повідомили УНІАН організатори відкриття - житомирські проукраїнські активісти - урочистості пройдуть 27 жовтня.

«У Житомирі відбудеться відкриття скверу та першого в Україні пам’ятника націоналісту, видатному поету, політичному діячу, археологу, Почесному громадянину міста Олегу Ольжичу», - сказано у повідомленні.

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Урочистості відбудуться на розі вулиць Перемоги та Ольжича у Житомирі.

Нагадаємо, 14 вересня цього року у Житомирі презентували фільм про Ольжича «Вогонь самопосвяти».

Також 21 липня цього року у Житомирі відзначили 110-ту річницю від дня народження видатного земляка, поета Ольжича.

Довідка УНІАН. Олег Ольжич (справжнє ім’я і прізвище Олег Кандиба) – син поета Олександра Олеся, народився 21 липня 1907 року у Житомирі. У 1923 р. сім’я Кандиб емігрувала. Ольжич навчався у Карловому університеті у Празі, спеціалізувався на історії, зокрема, археології. Здобув світове визнання своїми дослідженнями пам’яток Трипільської культури. З початку 30-х років стає відомим як поет. У 30-х роках Ольжич присвячує себе українській національній визвольній боротьбі, вступає в ОУН. У травні 1944 року Ольжича за підпільну антинімецьку діяльність було заарештовано у Львові, а у червні закатовано у концтабірній в’язниці у Саксенгаузені.