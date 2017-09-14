У Житомирі презентували фільм про Ольжича "Вогонь самопосвяти"

Сьогодні у Житомирі презентували фільм про Олега Ольжича «Вогонь самопосвяти». Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася у кінотеатрі імені Івана Франка.

Участь у ній взяли керівники міста і області, автори фільму та творча група, молодь, інтелігенція, історики та журналісти.

Відкрив презентацію заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов. Після вступного слова він вручив відзнаку за популяризацію постаті Олега Ольжича як видатного земляка і поета депутатуЖитомирської обласної ради Сидору Кізіну.

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Кізін, у свою чергу, коротко розповів про Ольжича, його життєвий шлях та про значення його творчості для сьогодення.

Також перед презентацією фільму «Вогонь самопосвяти», присвяченого Олегу Ольжичу - Почесномугромадянину Житомира, видатному українському поету, політичному діячу та археологу - глядачам представили режисера фільму Петра Авраменка, який спільно з Василем Врублевським також є автором сценарію фільму, знятого на замовлення Житомирської міської ради.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня цього року у Житомирі відзначили 110-ту річницю від дня народження видатного земляка, поета Олега Ольжича, також у Житомирі вже відкрито оновлений сквер на честь Ольжича. Невдовзі ту же, у сквері, йому також планують відкрити пам'ятник.

Довідка УНІАН. Олег Ольжич, справжнє ім’я і прізвище якого Олег Кандиба, - син поета Олександра Олеся, народився 21 липня 1907 року у Житомирі. У 1923 р. сім’я Кандиб емігрувала. Ольжич навчався у Карловому університеті у Празі, спеціалізувався з історії, зокрема, археології. Здобув світове визнання своїми дослідженнями пам’яток Трипільської культури. З початку 30-х років стає відомим як поет. У 30-х роках Ольжич присвячує себе українській національній визвольній боротьбі, вступає в ОУН. У травні 1944 року Ольжича за підпільну антинімецьку діяльність було заарештовано у Львові, а у червні закатовано у концтабірній в’язниці у Саксенгаузені.