В Дніпрі відкрили виставку японських ляльок (відео)
16:36, 23 жовтня 2017Суспільство
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Усі ляльки робили сучасні японські майстри.
В Дніпрі відкрили виставку японських ляльок
В Дніпрі відкрили виставку японських ляльок. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Дерев’яні самураї та ткані імператори – тут їх майже сотня, виконані з дерева, скла, гіпсу та навіть фарфору. Прикрашені вишуканою вишивкою та аксесуарами. Усі ляльки робили сучасні японські майстри.
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За допомогою мініатюрних персонажів відтворили тисячолітню історію Японії.
Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі розпочався міжнародний фестиваль театрів ляльок. Початок фестивалю відсвяткували парадом на центральному проспекті Дніпра.
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