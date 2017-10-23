Резонансна ДТП у Харкові: правоохоронці допитали ще двох потерпілих

У Харкові правоохоронці допитали двох потерпілих у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, на цей час в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ДТП на вулиці Сумській допитано 18 осіб, у тому числі двоє потерпілих.

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У розслідуванні задіяні 16 слідчих і 7 прокурорів. На цей час призначено 14 експертиз: 11 судово-медичних, дві автотехнічні щодо технічного стану автомобілів і трасологічна. Проведено слідчий експеримент. Водія автомобіля Volkswagen Touareg допитали.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в центрі Харкова поблизу перехрестя вул. Сумської та вул. Мечникова автомобіль Lexus здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg. Внаслідок зіткнення Lexus виїхав на тротуар, де збив пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала автомобілем Lexus. За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.