ДТП у Харкові зламала життя цілій сім'ї: дівчина, у якої в аварії загинув чоловік, отямилася (фото)

Стан постраждалих у страшній аварії на вулиці Сумській в Харкові почав поліпшуватися. 27-річна Оксана Євтєєва (Берченко), яка ще недавно була в стані штучної коми, отямилася, передає місцеве видання ГородХ.

Крім того, дівчина вже почала самостійно їсти та навіть розмовляти.

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"А ось стан її сестри – 20-річної Діани Берченко – не змінився. Дівчина досі в комі, й лікарі не беруться давати жодних прогнозів. Ще одна постраждала – 36-річна Оксана Нестеренко перебуває у загальній палаті й продовжує лікування", - зазначили у мерії Харкова.

Стан вагітної 30-річної Жанни Власенко поки що без особливих змін. Вона досі перебуває у медикаментозній комі, але загальні показники поліпшуються.

Раніше повідомлялося, що унаслідок смертельної ДТП у центрі Харкова постраждала ціла сім'я. Чоловік Олександр Євтєєв загинув, його дружина Оксана і її сестра Діана зараз перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.