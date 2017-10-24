На Дніпропетровщині встановили пам'ятник волоському горіху (відео)

На Дніпропетровщині встановили пам'ятник волоському горіху. Про йдеться у сюжеті ТСН.

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Автори креативу - мешканці села Волоського, де горіхових дерев - цілі сади. Коли під час декомунізації тут пав кам'яний революціонер Котовський, селяни вирішили замінити його фігурою місцевого годувальника. На її виготовлення пішов майже рік.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі відкрили виставку японських ляльок.