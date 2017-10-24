На Дніпропетровщині встановили пам'ятник волоському горіху (відео)
10:34, 24 жовтня 2017Суспільство
658 0
На його виготовлення пішов майже рік.
На Дніпропетровщині встановили пам'ятник волоському горіху
На Дніпропетровщині встановили пам'ятник волоському горіху. Про йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Києві відкрили пам'ятник "Героям-добровольцям АТО" (фоторепортаж)
Автори креативу - мешканці села Волоського, де горіхових дерев - цілі сади. Коли під час декомунізації тут пав кам'яний революціонер Котовський, селяни вирішили замінити його фігурою місцевого годувальника. На її виготовлення пішов майже рік.
Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі відкрили виставку японських ляльок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter