Легендарний оркестр військово-повітряних сил США відіграв концерт в Одесі (відео)

В Одесі сьогодні прямо на вулиці грали музиканти легендарного оркестру США в Європі, який приїхав в Україну з гастролями. Цих музикантів називають музичними послами, вони грають по всьому світу і з моменту створення оркестру дали вже більше 20 тисяч концертів, йдеться в сюжеті ТСН.

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До свого виступу в Одесі цей оркестр на вулицях ще ніколи не грав. У одеситів перфоманс музикантів викликав справжній фурор. Американці відіграли відразу кілька композицій.

Як повідомляв УНІАН, раніше пишнотіла британська поп-зірка провалилася під сцену під час виступу. озже виконавиця заявила, що вона обов'язково обговорить цю ситуацію зі своїми юристами, бо ані організатори фестивалю, ані канал BBC, що транслює її падіння, не пояснили, що трапилося і навіть не вибачилися за прецедент.