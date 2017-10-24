Активісти назвали імена нардепів-кнопкодавів жовтня (інфографіка)

7 нардепів кнопкодавили 14 разів під час голосувань Верховної Ради в жовтні. Це зафіксував Громадський рух ЧЕСНО.

У більшості випадків не за себе голосували депутати коаліції, серед них по шість фактів “кнопкодавства” на рахунку депутатів БПП і “Народного фронту”.

Ось повний список депутатів-кнопкодавів:

1. Андрій Шинькович ("Блок Петра Порошенка") - чотири рази

2. Андрій Іванчук ("Народний фронт") - тричі

3. Олександр Лівік ("Блок Петра Порошенка") - двічі

4. Федір Бендюженко ("Народний фронт") - двічі

5. Ірина Єфремова ("Народний фронт")

6. Сергій Дунаєв ("Опозиційний блок")

7. Андрій Лозовой ("Радикальна партія Ляшка")

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Більше за інших — чотири рази — у жовтні голосував замість колег депутат від пропрезидентської фракції Андрій Шинькович. Цей нардеп є чемпіоном “кнопкодавства” у ВРУ — за всю каденцію Громадський рух ЧЕСНО зафіксував 18 випадків неособистого голосування з його боку.

Нагадаємо, ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто. Проте чинне законодавство не передбачає жодних санкцій до депутатів за порушення цієї норми.

У червні цього року народні депутати встановили антирекорд: тоді вони кнопкодавили щонайменше 41 раз.