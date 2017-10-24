Підірвана Балаклія: чи повернули людям домівки

Рівно 7 місяців тому мешканці мирного міста під Харковом вмить опинилися на передовій. Склад із боєприпасами біля міста злетів у повітря, а разом із ним спокій містян та дахи будинків, йдеться в сюжеті програма Гроші.

Читайте такожЩодо нібито прольоту безпілотника над Балаклією проведуть ще одну експертизу - журналістСьогодні місцева влада рапортує, що за цей час їм вдалося повернути людям домівки. За словами міського голови Івана Столбового, за цей час вдалося виконати відновлювальні роботи на 98%.

Журналісти ТСН вирушають до Балаклії, аби на власні очі переконатися, що державні мільйони таки дісталися через корумпованих українських можновладців до розтрощених домівок містян.

На відновлення міста загалом було виділено 200 млн грн, з яких 128 млн грн пішли на ремонт 117 об'єктів, решта суми - на матеріальну допомогу постраждалим.

Перед авто знімальної групи вишиковуються місцеві мешканці, вздовж дороги - красиві будинки, але шо в середині? Пенсіонерка Тамара Василівна без вагань веде знімальну групу прямо в будинок, щоб показати, що криється за гарним фасадом. А всередині - пронизана сирістю холодна хрущовка.

"Було тут страшно, розбило все. Ми втікали", - ділиться спогадами про той страшний час пенсіонерка.

Вона сподівалася на допомогу від держави. "Вікна вибиті - натягнули клейонку. Потім дощ пішов - ні опалення, світло вимкнули", - розповідає жінка.

Замість ремонту вона отримала сиру й холодну хату з потрісканими стінами. Єдине чим їй допомогли - поставили вікна і все.

Але Тамара Василівна така не одна. Інша мешканка Балаклії, мати 2-річної дитини Аліна Клєвцова згадує, що коли тікали хвиля снарядів пішла, "була істерика".

На подвір'ї Аліни знайшли вісім снарядів, ще два - у будинку. "І гараж, і літню кухню ремонтувати не будуть, сказали, що то не житлова зона", - каже жінка.

Вона розповідає, що цей випадок підірвав здоров'я її матері. "Всі гроші пішли на її порятнуок", - каже Аліна, і додає, що влітку її мама померла.

Наразі мати з дитиною опинилися на вулиці. Замість допомоги - стара чиновницька мантара - ви такі не одні, ви не найбільш постраждалі.

У сюжеті йдеться, що на відновлення міста виділили 200 млн грн, харківські чиновники терміново сформували штаб з відновлення Балаклії, який очолив заступник голови Харківської ОДА Євген Шахненко.

Далі штаб без тендерів, на свій розсуд обрав підрядників для відновлювальних робіт. П'ять підрядників розділили між собою 75% грошей. Найбільший підрядник, який урвав 38 млн грн, ТОВ "Індіго-груп"- є фігурантом кримінального провадження про привласнення і розкрадання 5 млн грн державних грошей.

ТОВ "Харків будсервіс", яке отримало підрядів на 12 млн грн, схоже, пов'язане з очільником штабу Шахненком.

Очільники двох інших компаній-підрядників також пов'язані з чиновницькою елітою Харкова.

Голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах каже, що з "виділених 200 млн грн, 50% було розпилено".

А на порозі зима, яка стане справжнім випробуванням для мешканців Балаклії.