Полторак розповів про хід розслідування вибухів на військових складах під Маріуполем і у Балаклії

За підсумками розслідування вибухів на військових складах в Балаклії до дисциплінарної відповідальності притягнуто 80 осіб. Про це повідомив міністр оборони України під час засідання військового кабінету в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Міністр оборони зазначив, що подібна надзвичайна подія відбувається не в перший раз.

Він нагадав, що після вибухів на складах боєприпасів в Сватовому був звільнений заступник начальника Генерального штабу, притягнуті до відповідальності і оголошено про службову невідповідність 6 генералам і 46 офіцерам.

За підсумками роботи в Балаклії до дисциплінарної відповідальності притягнуто 80 осіб.

Міністр повідомив, що за підсумками розслідування подій під Маріуполем найближчим часом доповість президенту про результати.

Читайте такожПолторак: на складах в Калинівці перебувало 83 тисяч тонн боєприпасів, з них 68 тонн були готові до застосування

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в Балаклії Харківської області в результаті пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч осіб. В результаті розривів снарядів загинула жінка, ще кілька осіб отримали поранення. Служба безпеки за фактом пожежі на арсеналі відкрила кримінальне провадження за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.