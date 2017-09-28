Полторак розповів про хід розслідування вибухів на військових складах під Маріуполем і у Балаклії

03:18, 28 вересня 2017
Політика
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Він також нагадав, що після вибухів на складах боєприпасів в Сватовому був звільнений заступник начальника Генерального штабу.

За підсумками розслідування вибухів на військових складах в Балаклії до дисциплінарної відповідальності притягнуто 80 осіб. Про це повідомив міністр оборони України під час засідання військового кабінету в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Міністр оборони зазначив, що подібна надзвичайна подія відбувається не в перший раз.

Він нагадав, що після вибухів на складах боєприпасів в Сватовому був звільнений заступник начальника Генерального штабу, притягнуті до відповідальності і оголошено про службову невідповідність 6 генералам і 46 офіцерам.

За підсумками роботи в Балаклії до дисциплінарної відповідальності притягнуто 80 осіб.

Міністр повідомив, що за підсумками розслідування подій під Маріуполем найближчим часом доповість президенту про результати.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в Балаклії Харківської області в результаті пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч осіб. В результаті розривів снарядів загинула жінка, ще кілька осіб отримали поранення. Служба безпеки за фактом пожежі на арсеналі відкрила кримінальне провадження за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.

Пожежа на складі однієї з військових частин під Маріуполем спалахнула увечері в п'ятницю, 22 вересня. Повідомляється, що перед пожежею на складі прогриміло кілька вибухів.
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